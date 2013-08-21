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مأمور قسم الأزبكية: موقع القسم "يسهل مهاجمته".. ونتخذ إجراءات أكثر لتأمينه

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مأمور قسم الأزبكية: موقع القسم "يسهل مهاجمته".. ونتخذ إجراءات أكثر لتأمينه مأمور قسم الأزبكية: موقع القسم "يسهل مهاجمته".. ونتخذ إجراءات أكثر لتأمينه

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 20-08-2013 22:04

قال العميد إيهاب فوزي مأمور قسم الأزبكية، إن الجماعات المسلحة هاجمت القسم من أعلى مبنى "التوحيد والنور" ومبنى شركة المقاولون العرب، والمدرسة المقابلة للقسم، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أن هناك عددا من المسلحين نجحوا في دخول القسم من الباب الخلفي أثناء انشغال القوات في التعامل مع من اعتلوا أسطح المباني، ولكن القوات نجحت في قتلهم جميعا وكان عددهم أربعة.

وأشار إلى أن من دخل القسم ومن هاجمه من الخراج كانوا مسلحين بمدافع "جرينوف"، وبنادق آلية ومتعددة، وكان تسليح ضباط القسم بالمدافع الآلية وطبنجات "9 مللي"، مؤكدا أنه لم يكن هناك تكافؤ في القوى، وخاصة بعدما وصل "مدد" للمسلحين بسيارات داخلها أشخاص يحملون مدافع "نصف بوصة"، وتابع "ولكن توفيق الله وتعاون أهالي الأزبكية ساعدنا في الدفاع عن القسم".

وأكد مأمور القسم أنه يتم مهاجمة القسم خلال عدد من المظاهرات لأنه متواجد أسفل كوبري أكتوبر وتسهل مهاجمته، ولكن تم اتخاذ إجراءات أكثر احترازية لتأمينه.

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