مجدي الجلاد يتحدى "الجزيرة" أن تذيع لقطات هجوم "الإخوان" على قسم الأزبكية

رئيس تحرير "الوطن": "الجزيرة" موجهة وتريد تخريب مصر ولن تعرض مثل هذه اللقطات التي أوضحت من يحمل السلاح

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 20-08-2013 22:49

تحدى مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، قناة "الجزيرة" القطرية أن تعرض مقطع فيديو عرضه برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة"، تضمن مشاهد مهاجمة ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية الجمعة الماضي، وإطلاق الرصاص على القسم من عناصر إخوانية.

وأضاف الجلاد في لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش قبل قليل، أن "الجزيرة" الموجهة التي تريد تخريب مصر وتعرض كل ما هو سلبي، لن تعرض مثل هذه اللقطات التي تعتبر عمليات إرهابية خسيسية، وأوضحت من يحمل السلاح ويهاجم أقسام الشرطة.

وأوضح أن "هذه الرصاصات التي أطلقها المتهمون يومها وهم في طريقهم إلى القسم، قتلت بعض الضحايا، منهم شقيق الفنانة لقاء سويدان وآخرين من أهالي منطقة بولاق أبوالعلا".