تواصل أعمال العنف ضد ممتلكات قيادات الإخوان بالمنوفية

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 43 دقيقة

اقتحم المئات من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مقر حزب الحرية والعدالة بقبلي بالقرب من مسجد الصحابة، وذلك تنديدا باستشهاد 21 مجندا من أبناء المحافظة في حادث إرهابي بسيناء.

وبعدما قام الأهالي باقتحامه، ألقوا مكوناته خارج المقر محاولين إشعال النيران به، وتمكنت قوات الأمن من اللحاق بهم قبل البدء في إشعال النيران وإقناعهم بالعدول عن ذلك حتى لا تحدث كارثة بالمنطقة، نافين العثور على أسلحة بداخله كما تردد.

كما اقتحم عشرات المجهولين مساء اليوم، حجرة لجنة الزكاة الملحقة بمسجد الصحابة بالحي القبلي بشبين الكوم، وتحفيظ القرآن والحضانة بالمسجد وحطموا محتوياتهم بالكامل وألقوا بها في الشارع.

وأكد أحد شهود العيان أن العشرات قاموا باقتحام غرفة ملحقة بمسجد الصحابة، قيل إن بها أسلحة تابعة للإخوان إلا أنهم لم يعثروا على شيء، مشيرا إلى أن هذه الحجرة تستخدم كحضانة لتحفيظ الأطفال القرآن، وبها مكان يسمى "لجنة زكاة المال".

كما إقتحم عشرات الأهالي بمدينة أشمون عيادة الدكتور يونس عواد القيادي الإخواني، وعدد من محلات الإخوان بالمدينة.