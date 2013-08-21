التنمية الإدارية": إضافة 3,5 مليون مولود لمنظومة دعم السلع التموينية

قال الدكتور أحمد سمير رئيس قطاع التطوير المؤسسى بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والوزير المفوض السابق للوزارة، إن عدد المواليد الذين تم إضافتهم لمنظومة دعم السلع التموينية خلال بطاقة الأسرة وصل إلى 3 ملايين ونصف تقريبا، وهم المواليد بعد عام 2005 وحتى عام 2011.

وأضاف سمير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المواطنين يمكنهم مواصله تسجيل وإضافة مواليدهم حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك منذ فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكترونى الخاص بذلك منذ أوائل شهر يونيه الماضى.

وأوضح الدكتور سمير أن عدد المستفيدين من بطاقة الأسرة تغطى 65 مليون من خلال 17 ونصف مليون بطاقة أسرة يحصلون بها على السلع التموينية، بالإضافة إلى عدد من الخدمات مثل الضمان الاجتماعي، ويتم السعى حاليا لجعل بطاقة الأسرة تشمل على التأمين الصحى الشامل.