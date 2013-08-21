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الاقتصاد المكسيكي ينكمش للمرة الأولى منذ الركود في 2009

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الاقتصاد المكسيكي ينكمش للمرة الأولى منذ الركود في 2009 الاقتصاد المكسيكي ينكمش للمرة الأولى منذ الركود في 2009

كتب : رويترز الأربعاء 21-08-2013 00:33

انكمش المكسيك للمرة الأولى في أربع سنوات، مع تراجعه في الربع الثاني من العام متأثرا بهبوط في الإنفاق الحكومي وتباطؤ الاستهلاك وطلب ضعيف على الصادرات، وهو ما ألحق ضررا بقطاعي الصناعة والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وجاء هذا الانكماش مفاجأة للمستثمرين، رغم أن كثيرين منهم تمسكوا بمراهنتهم على أن البنك المركزي سيبقي الفائدة بلا تغيير، بينما يترقب إنهاء إجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش النمو في النصف الثاني من 2013.

وقالت الوكالة الوطنية للإحصاءات أمس إن الاقتصاد المكسيكي انكمش بنسبة 0.74% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات في مسح أجرته وكالة أنباء "رويترز"، وكانت تشير إلى نمو قدره 0.21%.

وأدى تراجع الإنفاق الحكومي بعد تغيير إلى تباطؤ مشاريع كبرى للبنية التحتية، وهو ما أضر بدوره بشركات مثل "سيميكس" أحد أكبر مصنعي الإسمنت في العالم.

وأظهرت بيانات اقتصادية منفصلة نُشرت أمس أيضا أن نشاط قطاع التشييد هبط 6.8% في يونيو عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أيضا أكبر هبوط منذ 2009، عندما كانت المكسيك في غمرة ركود عميق.

وتولى الرئيس إنريكي بينا نيتو منصبه في ديسمبر، وعادة ما يهبط الإنفاق الحكومي في الأشهر القليلة الأولى بعد تغيير الحكومة.

وخفضت الحكومة المكسيكية بالفعل توقعاتها للنمو للعام الحالي إلى 3.1%، ويتوقع بعض المحللين تعديلا آخر للتوقعات بالنظر إلى البيانات الضعيفة للربع الثاني من العام.

ودفعت الأرقام الضعيفة بنك "باركليز" إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصاد المكسيكي في 2013 إلى 1.4% من توقعاته السابقة البالغة 2.5%.

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