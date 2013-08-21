"سوني": لدينا أكثر من مليون طلب لشراء "بلاي ستيشن 4" قبل طرحه في الأسواق

كتب : رويترز منذ 12 دقيقة

قالت شركة "سوني" اليابانية للإلكترونيات أمس إن لديها أكثر من مليون طلب من أنحاء العالم لشراء جهازها الجديد للألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن 4"، قبل نحو ثلاثة أشهر من بدء طرحه للبيع.

وقال أندرو هاوس رئيس قسم أجهزة الكمبيوتر التفاعلية والترفيهية بالشركة، إن الجهاز سيُطرح للبيع في 15 نوفمبر في أمريكا الشمالية، وسيكون متاحا في المتاجر في أوروبا ابتداء من 29 من الشهر نفسه.

وأبلغ هاوس مؤتمرا صحفيا على هامش "جيمسكوم" أكبر معرض لألعاب الفيديو في أوروبا، أن أجهزة "بلاي ستيشن 4" ستكون متاحة في 32 دولة حول العالم في موسم عطلات نهاية العام.

وقالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إنها ستبدأ بيع أحدث أجهزتها للألعاب الإلكترونية "إكس بوكس وان" في نوفمبر، وهو ما سيكثف المنافسة بين عملاقي الألعاب الإلكترونية قبل موسم العطلات.

وحددت "سوني" سعر "بلاي ستيشن 4"، وهو أول جهاز جديد لها للألعاب الإلكترونية في سبع سنوات، عند مستوى يقل 100 دولار عن جهاز "مايكروسوفت" الجديد "إكس بوكس وان" البالغ 399 دولارا.

وكشفت "مايكروسوفت" في مايو عن "إكس بوكس وان"، وهو أول أجهزتها للألعاب الإلكترونية في ثمانية أعوام.

وقالت "سوني" أيضا إنها ستخفض سعر التجزئة لجهازي "بلاي ستيشن 3" و"بلاي ستيشن فيتا" إلى 199 دولارا في الولايات المتحدة و199 يورو (270 دولارا) في أوروبا.