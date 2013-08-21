بالصور.. أهالى سيناء يخرجون فى مسيرات ضد الإرهاب

نظم المئات من أبناء قبائل مدينة بئر العبد والمقيمين فيها بشمال سيناء مساء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة للتنديد بالإرهاب وإعلان مؤازرة الجيش.

انطلقت المسيرة من أمام مجلس المدينة إلى حى التعمير مرورا بوسط المدينة إلى أن وصلت لكتيبة الجيش وتوقف المشاركون أمام لعدة دقائق وقدموا التحية للجنود، ثم واصلوا مسيرتهم إلى قسم شرطة بئر العبد وقدموا التحية لجنود الجيش المكلفين بحماية القسم .

واتجهت المسيرة بعد ذلك إلى حى العرايشية ثم عادت إلى موقع انطلاقها من أمام مجلس المدينة، وقال منصور الرياضى أحد المنظمين لها أن المشاركين كانوا من الشباب الوطنى المخلص الرافض لكل أشكال الإرهاب فى شمال سيناء، وخلالها أوصلوا صوتهم وكلمتهم بأسم شباب قبائل البدو والحضر فى كل أنحاء سيناء أنهم ضد الإرهاب وأنهم سيتحدون مع الجيش لمواجهته.