توقيع اتفاقيات تعاون بين تمريض القناة والتأمين الصحى وطب الأسنان

قالت الدكتورة سمية السيد أبو عبده، عميدة كلية التمريض بالإسماعيلية، إنه تم توقيع عدة اتفاقيات علمية وتعاون مشترك مع جهات طبية عدة من شأنها رفع مستوى مهنة التمريض وتقديم خدمات طبية مجتمعية متميزة، موضحة أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية التمريض بالإسماعيلية والتأمين الصحى بالإسماعيلية، حيث تقوم كلية التمريض حاليا بالإعداد لعقد اتفاقية تعاون مشترك بين كلية التمريض الإسماعيلية والتأمين الصحى بالإسماعيلية، وذلك فى تدريب الممرضات لرفع المستوى التعليمى والمهارى للطلاب.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كليتى التمريض وطب الأسنان بجامعة القناة كما أن الكلية عقدت اتفاقية تعاون مشترك بين الكلية وطب الأسنان وذلك لتنظيم دورة إسعافات أولية ودورة أخرى فى الحقن العضلى وذلك يوم 8-9-2013، واتفاقية تعاون مشترك بين كليتى التمريض ومستشفيات جامعة قناة السويس واتفاقية تعاون مشترك بين الكلية ومستشفيات جامعة قناة السويس وذلك بهدف تدريب طلاب الامتياز وذلك من خلال توفير وسائل تعليمية تتيح للطلاب اكتساب العديد من المهارات العلمية والتعليمية بالمستشفى الجامعى، ويتم توفير العمل لهم بمقابل مادى بالإضافة لعمل تأمين صحى لهم وسكن للطلاب بالمدينة الجامعية اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض القناة وجامعة عين شمس كما عقدت كلية التمريض اتفاقية تعاون مشترك بين كلية التمريض الإسماعيلية وجامعة عين شمس فى مجالات التعليم وبرامج التدريب والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أنه سوف يتم قبول الطلاب على دفعات ابتداء من شهر سبتمبر 2013، وذلك بهدف إكساب طلاب الامتياز العديد من المهارات العلمية والعملية، أيضا تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض القناة ومستشفى الدمرداش بهدف تدريب طلاب الامتياز وذلك من خلال توفير وسائل تعليمية تتيح للطلاب اكتساب العديد من المهارات العلمية والتعليمية بالمستشفى من خلال توفير مجالات التعليم وبرامج التدريب.

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