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أحمدين يستبعد عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في مصر

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أحمدين يستبعد عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في مصر أحمدين يستبعد عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في مصر

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

أكد السفير معتز أحمدين مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مسألة عقد جلسة رسمية لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى مصر مستبعدة حتى هذه اللحظة.

وقال السفير أحمدين، فى مقابلة خاصة من نيويورك عبر الأقمار الصناعية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، إن القلق يأتى حينما يتم عقد جلسة رسمية لأعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع فى مصر، وحتى هذه اللحظة لا توجد أسباب لعقد مثل هذه الجلسات، موضحا أن قرار عقد الجلسة يعتمد على تأثير الأوضاع الداخلية فى مصر على الوضع الإقليمي وهذا ما لم يحدث حتى هذه اللحظة، إضافة إلى أن مسألة انتهاء لجنة تعديل الدستور من مهامها اليوم تعد خطوة جيدة.

وأضاف السفير أحمدين أنه لا يمكن مفاجئة مصر بعقد جلسة رسمية لمجلس الأمن بشأن الوضع داخلها، كاشفا أن روسيا والصين يعارضان دائما عقد جلسات رسمية لمناقشة وضع داخلي فى أى دولة ويدعمان الرأى بأن ما يحدث فى مصر شأن داخلي وكشف أن وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة قد يصل القاهرة الليلة أو غدا فى زيارة إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي خلال الزيارة.

ووصف زيارة وزير الخارجية السعودي إلى فرنسا بالمهمة للغاية، مشيرا إلى أن سفراء والإمارات والكويت يؤكدون لى أنهم يدعمون مصر فى مرحلتها الراهنة وهو ما بدأ ينعكس على تصريحات المسئولين فى دول مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا عن الأوضاع فى مصر.

وأوضح أن هناك دولا مثل تركيا وقطر وغيرهما لم يتحدثون بالأمس فى جلسة حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة عن الوضع فى مصر، فيما تحدث كندا والبرازيل وسلوفاكيا.

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