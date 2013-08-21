أخبار عاجلة

اليوم| الأهلي يواجه منوف وديًا -
مرتضى منصور يجتمع مع الجهاز الفني الجديد للزمالك -
بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البحث العلمى يبحث التعاون مع "العربية للعلوم والتكنولوجيا"

Google+ Print
وزير البحث العلمى يبحث التعاون مع "العربية للعلوم والتكنولوجيا" وزير البحث العلمى يبحث التعاون مع "العربية للعلوم والتكنولوجيا"

استقبل الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية وتناول اللقاء سبل التعاون فى مجال البحث العلمى وربط الأبحاث العلمية بالمستفيدين وكيفية إسهام البحث العلمى فى حل المشاكل التى تتعرض لها الصناعة.

وصرح استينو أنه يعطى اهتماما للعالم المصرى، حيث يريد إعادة الثقة فى العالم والباحث المصرى ويسعى جاهدا أن تكون المراكز والمعاهد البحثية بيوت خبرة معتمدة دوليا.

وطالب وزير البحث العلمى رجال الأعمال أن يكون لهم دورا فعال من خلال عرض مشاكلهم على البحث العلمى وأن يكون للبحث العلمى الدور الأساسى فى حل تلك المشاكل لذا يجب أن تكون هناك استفادة وشراكة فعالة بين البحث العلمى والقطاع الخاص، حيث تقوم الوزارة حاليا بتجميع الأبحاث التى يمكن أن تفيد القطاع الخاص.

وأكد استينوعلى دور البحث العلمى بسيناء، وما لها من اهتمام حيث تعطى الوزارة اهتماما خاصا بالمواطن السيناوى باعتباره حائط الصد لبوابة الشرقية.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق أن يكون هناك لقاء سيعقد بمقر الأكاديمية بالإسكندرية يتم استعراض إمكانياتها ومدى مساهمتها فى البحث العلمى، وذلك بحضور رجال أعمال جمعية مستثمرى محافظة الإسكندرية وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار على أهمية ودور رجال الإعمال فى المساهمة فى تنمية البحث العلمى من خلال الاستعانة به، وأن هناك رجال أعمال مصريين شرفاء يستطيعون أن يساهمو فى البحث العلمى ويحتاجو إلى دعم الوزارة مما يعطى دعم مجتمعى مثال ذلك جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأن هناك العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها مثل الهندسة والنقل البحرى واللوجيستيات والزراعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة