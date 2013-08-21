وزير البحث العلمى يبحث التعاون مع "العربية للعلوم والتكنولوجيا"

استقبل الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية وتناول اللقاء سبل التعاون فى مجال البحث العلمى وربط الأبحاث العلمية بالمستفيدين وكيفية إسهام البحث العلمى فى حل المشاكل التى تتعرض لها الصناعة.

وصرح استينو أنه يعطى اهتماما للعالم المصرى، حيث يريد إعادة الثقة فى العالم والباحث المصرى ويسعى جاهدا أن تكون المراكز والمعاهد البحثية بيوت خبرة معتمدة دوليا.

وطالب وزير البحث العلمى رجال الأعمال أن يكون لهم دورا فعال من خلال عرض مشاكلهم على البحث العلمى وأن يكون للبحث العلمى الدور الأساسى فى حل تلك المشاكل لذا يجب أن تكون هناك استفادة وشراكة فعالة بين البحث العلمى والقطاع الخاص، حيث تقوم الوزارة حاليا بتجميع الأبحاث التى يمكن أن تفيد القطاع الخاص.

وأكد استينوعلى دور البحث العلمى بسيناء، وما لها من اهتمام حيث تعطى الوزارة اهتماما خاصا بالمواطن السيناوى باعتباره حائط الصد لبوابة مصر الشرقية.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق أن يكون هناك لقاء سيعقد بمقر الأكاديمية بالإسكندرية يتم استعراض إمكانياتها ومدى مساهمتها فى البحث العلمى، وذلك بحضور رجال أعمال جمعية مستثمرى محافظة الإسكندرية وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار على أهمية ودور رجال الإعمال فى المساهمة فى تنمية البحث العلمى من خلال الاستعانة به، وأن هناك رجال أعمال مصريين شرفاء يستطيعون أن يساهمو فى البحث العلمى ويحتاجو إلى دعم الوزارة مما يعطى دعم مجتمعى مثال ذلك جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأن هناك العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها مثل الهندسة والنقل البحرى واللوجيستيات والزراعة.