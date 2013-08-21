اتحاد العاملين فى هيونداى يقرر الإضراب لأربع ساعات

قال اتحاد العاملين فى هيونداى موتور أن ستة وأربعين ألف عامل سيبدأون إضرابا لأربع ساعات إجمالا على مدار يومين هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الاتحاد كوون أوه-إيل "اليوم الثلاثاء" إن محادثات على مستوى العاملين مع إدارة هيونداى شهدت تقدما طفيفا.

وطالب الاتحاد بزيادة الأجور واتفاقات المزايا خلال ثلاثة أشهر من المفاوضات، لكن المحادثات انهارت، وصوت الاتحاد لصالح الإضراب لعامين متتاليين.

ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات مع الإدارة يوم الخميس. وقال كوون إنه لا توجد فرصة تقريبا لحدوث انفراجة. وقال إن إضرابات مستقبلية سيتم تحديدها بعد المفاوضات.

وتقدر أكبر شركة لصناعة السيارات فى كوريا الجنوبية أنها ستخسر نحو 2100 سيارة بقيمة 43.5 مليارات وون (تسعة وثلاثين مليون دولار) جراء إضراب الأربع ساعات ورفض العمل لأوقات إضافية.