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الإنتاج العالمى من الصلب يرتفع فى يوليو مدعوما بزيادة فى إنتاج أمريكا والصين

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الإنتاج العالمى من الصلب يرتفع فى يوليو مدعوما بزيادة فى إنتاج أمريكا والصين الإنتاج العالمى من الصلب يرتفع فى يوليو مدعوما بزيادة فى إنتاج أمريكا والصين

ارتفع الإنتاج العالمى من الصلب الخام فى يوليو تموز مدعوما بزيادة قوية فى الصين أكبر منتج فى العالم والولايات المتحدة بينما واصل منتجوالصلب فى الاتحاد الأوروبى تقليص أحجام إنتاجهم.

وأظهرت أرقام من الاتحاد العالمى للصلب اليوم الثلاثاء أن الإنتاج العالمى زاد 2.7 بالمئة إلى 132 مليون طن فى يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى.

وسجلت الصين - وهى أيضا أكبر مستهلكى الصلب فى العالم - زيادة فى الإنتاج بلغت 6.2 بالمئة إلى 65.5 مليون طن وقادت الإنتاج الآسيوى ليرتفع 5 بالمئة تقريبا.

وسجلت الولايات المتحدة وهى منتج كبير آخر زيادة فى الإنتاج بلغت 3.3 بالمئة فى يوليو ليصل إنتاجها إلى 7.6 مليون طن مدعوما بتحسن فى الطلب وارتفاع الصلب بعد انكماش للإنتاج فى النصف الأول من هذا العام.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج فى اليابان ثالث أكبر منتجى الصلب فى العالم زاد 0.5 بالمئة عن مستواه قبل عام ليصل إلى 9.3 مليون طن.

وانخفض الإنتاج فى الاتحاد الأوروبى 6 بالمئة إلى 13.4 مليون طن.

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مصر 365

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