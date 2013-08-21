هيئة كهرباء ومياه دبى تعتزم إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبى عن خطط لإنشاء محطة كهرباء قدرتها 1200 ميجاوات تعمل بالفحم النظيف ودعوة الشركات لتقديم عروضها لبناء ما سيكون أول مشروع من نوعه فى منطقة الخليج.

وجاء فى بيان للهيئة اليوم الثلاثاء أنها طلبت تقديم العروض لمشروع المحطة التى ستقام على مرحلتين لتوليد 600 ميجاوات لكل مرحلة عندما تكتملان فى 2020 و2021 على الترتيب.

وأضاف البيان أن المحطة ستسهم لدى تشغيلها بكامل طاقتها بنسبة 12 بالمئة من الناتج المتوقع وفقا لاستراتيجية دبى المتكاملة للطاقة 2030.

ومعظم توليد الكهرباء فى الخليج باستخدام النفط أوالغاز نظرا لاحتياطيات المنطقة الوفيرة منهما. غير أن دول الخليج تتطلع الى تنويع مزيج الطاقة للحفاظ على مثل هذه الاحتياطيات من أجل التصدير الذى يدر سيولة كبيرة لاقتصاداتها.

وتستهدف استراتيجية دبى 2030 تدبير 71 بالمئة من الطاقة من الغاز الطبيعى و12 بالمئة من كل من الفحم والطاقة النووية وخمسة بالمئة من الطاقة الشمسية.

ووفقا لبروجكت فاينانس إنترناشيونال التابعة لتومسون رويترز فالخطة نتاج مراجعة على مشروع حصيان المستقل للمياه والكهرباء الذى ألغته حكومة دبى فى ابريل نيسان الماضى.

كان المشروع الذى قدرت تكلفته بما يصل إلى 1.3 مليار دولار سيعمل بالغاز وسيولد 1600 ميجاوات من الكهرباء. وقال كونسورتيوم يضم شركة أبوظبى الوطنية للطاقة (طاقة) وماروبينى اليابانية واس.كيه إى اند اس الكورية الجنوبية إنه قدم أقل عطاء لبناء المحطة قبل إلغائها.

وتتطلع هيئة كهرباء ومياه دبى إلى تعيين مستشارين لمشروع المحطة الجديدة التى ستعمل بالفحم.