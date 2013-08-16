قوات الأمن تفض اشتباكات بمنطقة «سان ستيفانو» بالإسكندرية

تمكنت قوات الشرطة بدعم من القوات المسلحة من التعامل مع الاشتباكات التي وقعت بكورنيش الإسكندرية بمحيط منطقة سان ستيفانو، مساء الجمعة، بعد أن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على عدد كبير ممن خرقوا حظر التجوال الذي بدأ في السابعة مساء. كانت الاشتباكات بدأت بمنطقة كوبري ستانلي، شرق الإسكندرية، بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأهالي استخدموا فيها التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وإطلاق الأعيرة النارية حتى بلغت الاشتباكات محيط منطقة سان ستيفانو فتدخلت القوات الأمنية لفض الاشتباك. واندلعت عدة اشتباكات بمناطق متفرقة بأحياء الإسكندرية عقب صلاة الجمعة، خلال المسيرات التي انطلقت لأنصار جماعة الإخوان بالإسكندرية، وتم خلالها استخدام الأعيرة النارية. وامتدت اشتباكات لعدة مناطق بمحيط «منطقة سيدي بشر والقائد إبراهيم والإبراهيمية وسموحة وكليوباترا»، ثم انتهت باشتباكات كورنيش الإسكندرية بمنطقتي «ستانلي وسان ستيفانو».

شبكةعيونالإخبارية

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