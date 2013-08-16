أطباء: يجب الوقاية من مضاعفات الحمى الشوكية

تعتبر بعض الأمراض لا مفر من الإصابة بها، ولكن يكون التخوف من مضاعفات هذا المرض، ومن هذه الأمراض الالتهاب السحائى أو الحمى الشوكية.

وتضيف الدكتورة سناء أحمد فؤاد، أخصائية سميات وأمين صندوق نقابة أطباء القاهرة أن الالتهاب السحائى أو الحمى الشوكية تعرف على أنها التهاب فى لغشاء المحيط بالمخ وعند حدوث الالتهاب ينتج عنه ظهور أعراض الالتهاب السحائى كالإصابة بالصداع وارتفاع درجة الحرارة.

ويصاب الإنسان بهذا المرض من خلال الإصابة بمرض فيروسى، ويمكن أن تسبب العدوى البكتيريا أو الفطريات الإصابة بالحمى الشوكية وغالبا ما يعانى المريض من أعراض الالتهاب السحائى مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن حوالى أسبوعين وإن زادت عن تلك الفترة تتحول حالة الإنسان فى تلك الحالة إلى الإصابة الخطيرة تهدد حياة الإنسان حيث توصف بأنها حالة طارئة تتطلب العلاج الفورى.

وتكون أعراض الإصابة بمرض الحمى الشوكية هى ارتفاع درجة الحرارة بشكل تدريجى يصل أقصاه بعد الإصابة بعدة أيام وشعور المريض بصداع حاد. مع وجود شعور بالرغبة فى القىء أو غثيان.

وإذا لم يتم علاج الحمى الشوكية بصورة فعالة وسريعة فإن مضاعفاته المضاعفات مثل حدوث تلف أو ضمور دائم بالجهاز العصبى: فقدان السمع والعمى وعدم القدرة على الكلام وصعوبات فى التعلم.

ومرض الالتهاب السحائى مرض معدِ ينتقل من شخص لآخر عن طريق السعال أو العطس أو التقبيل أو مشاركة الشخص المريض فى أدواته مثل فرشاة الأسنان وأدوات الطعام أو حتى السيجارة. لذا فان الحفاظ على نظافتك الشخصية بالإضافة إلى وجود مسافة لا تقل عن مترين وبينك وبين المريض تقيك من الإصابة بهذا المرض الخبيث.