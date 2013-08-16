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6 مصابين فى مشاجرة بين الأهالى وعضوين من الإخوان فى البحيرة

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6 مصابين فى مشاجرة بين الأهالى وعضوين من الإخوان فى البحيرة 6 مصابين فى مشاجرة بين الأهالى وعضوين من الإخوان فى البحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من أهالى قرية الإيمان بمركز بدر بمحافظة البحيرة واثنين من أعضاء جماعة الإخوان، لمحاولة الأهالى منعهم من الذهاب إلى القاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية للمشاركة فى أعمال العنف.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا، يفيد بنشوب المشاجرة، وانتقل ضباط مباحث مركز بدر وتم ضبط الطرفين وعثر على طبنجة "حلوان" مطموسة الأرقام وخزنتين لذات العيار و٢٤ طلقة ٩ مم مع اثنين من أنصار الجماعة، كما ضبطت بموقع المشاجرة خزينة بندقية آلية بداخلها عشر طلقات.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص من بينهم عضوا جماعة الإخوان بطلقات نارية وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتحرر محضر بالحادث وجار العرض على النيابة العامة.
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