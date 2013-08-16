21 قتيلا و90 مصابا حصيلة اشتباكات "الإخوان" وأهالي الإسكندرية

كتب : مروة مرسي منذ 49 دقيقة

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 90، في الاشتباكات التي اندلعت بين أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين والأهالي في عدد من مناطق الإسكندرية، وذلك وفقا لما صرح به مدير هيئة الإسعاف الدكتور عمرو نصر.

وقال نصر في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن سيارات الإسعاف نقلت 21 جثة لمشرحة كوم الدكة، وهناك جثث لم يتم نقلها عبر سيارات الإسعاف، لافتا إلى وجود ما يقرب من 30 جثة داخل المشرحة.

وأضاف أن المصابين الذين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف بلغ عددهم 44، بينهم 23 مصابا بطلق ناري، فيما وصل للمستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" ما يقرب من 57 مصابا، ليتخطى إجمالي عدد المصابين 90 شخصا.