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هنية: المفاوضات غطاء للاستيطان وخروج عن الإجماع الوطنى الفلسطينى

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هنية: المفاوضات غطاء للاستيطان وخروج عن الإجماع الوطنى الفلسطينى هنية: المفاوضات غطاء للاستيطان وخروج عن الإجماع الوطنى الفلسطينى

قال رئيس حكومة (حماس) فى قطاع غزة إسماعيل هنية، إن المفاوضات التى تجريها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل تشكل غطاء للتوسع الاستيطانى المستمر فى أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس وكافة الأراضى الفلسطينية.

وشدد هنية، فى تصريح مقتضب لإذاعة "الرأى" الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، على رفض المفاوضات التى تجرى حاليا بين الاحتلال والسلطة ممثلة بحركة فتح.

وأضاف: "نسجل تحفظنا على هذه المفاوضات من ثلاث نقاط هى: إنها تجريد المجرد، وخروجها عن الإجماع الوطنى، وكونها غطاء للاستيطان".

وانطلقت أمس الأول الأربعاء الجولة الأولى من المفاوضات بين السلطة والاحتلال الإسرائيلى برعاية أمريكية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية خلال تسعة أشهر.

وعبرت الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح عن رفضها لعودة السلطة لطاولة المفاوضات مع الاحتلال، مطالبة الوفد الفلسطينى المفاوض بالانسحاب منها بعد أن وصفتها بـ"العبثية وغير المجدية".

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