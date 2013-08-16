«نصر الله»: الجماعات «التكفيرية» نفذت انفجاربيروت

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، إنه يرجح قيام جماعات سُنية متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» بانفجار بيروت، الذي أسفر عن مقتل 24 شخصًا في الضاحية الجنوبية ببيروت، الخميس الماضي. وأضاف «نصر الله»، في خطاب عبر شاشة عملاقة في قرية عيتا الشعب على الحدود مع إسرائيل بمناسبة الذكرى السابعة لحرب لبنان 2006: «أنا لا أنفي فرضية أن هؤلاء عملاء لإسرائيل، لكن مما ثبت حتى الآن وبشكل قطعي أنهم مجموعات تنتمي إلى جماعات تكفيرية محددة وهم معروفون بالأسماء ومعروف من يشغلهم ومن يدعمهم ومن يديرهم». وأضاف: «بعض هؤلاء اعتُقل وبعض هؤلاء لم يُعتقل وفي جنسياتهم بعضهم لبنانيون وبعضهم سوريون وبعضهم فلسطينيون للأسف». وأعلن الأمين العام لـ«حزب الله» استعداده للذهاب شخصيًا للقتال في سوريا في مواجهة «الإرهابيين التكفيريين». وقال «نصر الله»: «إذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل (حزب الله) إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا». يذكر أن «حزب الله» أعلن منذ أشهر مشاركته في المعارك إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في المعارك ضد مقاتلي المعارضة الذين يعتبرهم النظام «إرهابيين» ترتبط غالبيتهم بتنظيم «القاعدة». وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت عقب الانفجار، الجمعة، حدادًا عامًا في البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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