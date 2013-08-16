أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«نصر الله»: الجماعات «التكفيرية» نفذت انفجاربيروت

Google+ Print
«نصر الله»: الجماعات «التكفيرية» نفذت انفجاربيروت «نصر الله»: الجماعات «التكفيرية» نفذت انفجاربيروت
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، إنه يرجح قيام جماعات سُنية متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» بانفجار بيروت، الذي أسفر عن مقتل 24 شخصًا في الضاحية الجنوبية ببيروت، الخميس الماضي. وأضاف «نصر الله»، في خطاب عبر شاشة عملاقة في قرية عيتا الشعب على الحدود مع إسرائيل بمناسبة الذكرى السابعة لحرب لبنان 2006: «أنا لا أنفي فرضية أن هؤلاء عملاء لإسرائيل، لكن مما ثبت حتى الآن وبشكل قطعي أنهم مجموعات تنتمي إلى جماعات تكفيرية محددة وهم معروفون بالأسماء ومعروف من يشغلهم ومن يدعمهم ومن يديرهم». وأضاف: «بعض هؤلاء اعتُقل وبعض هؤلاء لم يُعتقل وفي جنسياتهم بعضهم لبنانيون وبعضهم سوريون وبعضهم فلسطينيون للأسف». وأعلن الأمين العام لـ«حزب الله» استعداده للذهاب شخصيًا للقتال في سوريا في مواجهة «الإرهابيين التكفيريين».  وقال «نصر الله»: «إذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل (حزب الله) إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا». يذكر أن «حزب الله» أعلن منذ أشهر مشاركته في المعارك إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في المعارك ضد مقاتلي المعارضة الذين يعتبرهم النظام «إرهابيين» ترتبط غالبيتهم بتنظيم «القاعدة». وكانت اللبنانية أعلنت عقب الانفجار، الجمعة، حدادًا عامًا في البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول