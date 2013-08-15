أخبار عاجلة

إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"مقاتلين من أجل مصر" تشكل لجانا لحماية الكنائس والأماكن الحيوية بالدقهلية

Google+ Print
"مقاتلين من أجل مصر" تشكل لجانا لحماية الكنائس والأماكن الحيوية بالدقهلية "مقاتلين من أجل مصر" تشكل لجانا لحماية الكنائس والأماكن الحيوية بالدقهلية

كتب : صالح رمضان منذ 57 دقيقة

انتشرت الكمائن واللجان الشعبية في قرى ومدن محافظة الدقهلية بعد إعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ، وقام شباب القرى بعمل مطبات في الشوارع الرئيسية وتفتيش جميع من لا يعرفونهم.

وفي المنصورة، تم عمل لجان شعبية في جميع الشوارع الرئيسية وأمام الكنائس والمؤسسات الحيوية مهمتها تفتيش السيارات للبحث عن أسلحة والقبض على المشتبه فيهم وتسليمهم للشرطة.

وأعلنت منظمة تطلق على نفسها اسم "مقاتلين من أجل "، عن تشكيل لجان شعبية لحماية المؤسسات الحيوية بالمحافظة والكنائس والأديرة.

وقامت جميع كنائس المحافظة بأداء صلاة المزامير ويوحنا من أجل حماية مصر وتجنيبها الفتن، وأشعل شباب القرى النار على المطبات في إطارات "الكاوتشوك" لإرهاب كل من تسول له نفسه إرهاب أهالي قريتهم وظل تلك اللجان تعمل حتى صباح اليوم.

ووقعت العديد من الاشتباكات بين المواطنين واللجان الشعبية خوفا من تعرض المواطنين للسرقة، وحاول بعض العقلاء امتصاص غضب المواطنين وإقناعهم أن ما يحدث لمصحتهم حتى لا تتسبب الأحداث في وقوع جرائم جديد خلال فترة الليل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إجمالي الإصابات نتيجة الاشتباكات وصل إلى 48 إصابة بينهم 8 إصابات بالخرطوش وباقي الإصابات جروح قطعية واختناقات بينهم ثلاثة مجندين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر