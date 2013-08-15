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تسعة قتلى على الأقل فى تفجيرات فى بغداد

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تسعة قتلى على الأقل فى تفجيرات فى بغداد تسعة قتلى على الأقل فى تفجيرات فى بغداد

هزت سلسلة جديدة من الاعتداءات صباح الخميس، بغداد، موقعة ما لا يقل عن تسعة قتلى وثلاثين جريحا بحسب مصادر رسمية.

وانفجرت ثلاث سيارات مفخخة وقنبلة مزروعة على حافة الطريق فى ثلاث مناطق من العاصمة العراقية اثنتان منها تسكنهما غالبية شيعية والثالثة مختلطة سنية-شيعية.
> هزت سلسلة جديدة من الاعتداءات صباح الخميس، بغداد، موقعة ما لا يقل عن تسعة قتلى وثلاثين جريحا بحسب مصادر رسمية.

وانفجرت ثلاث سيارات مفخخة وقنبلة مزروعة على حافة الطريق فى ثلاث مناطق من العاصمة العراقية اثنتان منها تسكنهما غالبية شيعية والثالثة مختلطة سنية-شيعية.

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