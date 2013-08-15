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محافظ القليوبية لرؤساء المحليات: انزلوا للشارع وحلوا مشاكل المواطنين

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محافظ القليوبية لرؤساء المحليات: انزلوا للشارع وحلوا مشاكل المواطنين محافظ القليوبية لرؤساء المحليات: انزلوا للشارع وحلوا مشاكل المواطنين

استقبل أهالى القليوبية أمس الأربعاء، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الجديد بترحيب شديد منذ وصوله إلى ديوان عام المحافظة، وعقد اجتماع موسع مع رؤساء المحليات، الذين حرصوا أن يكونوا فى شرف استقباله فى اليوم الأول من توليه منصب محافظ القليوبية فى بداية اللقاء الذى اتسم بالهدوء والراحة النفسية بين كافة قطاعات المحافظة، وخاصة بقدوم أحد خبراء المحليات ليتولى مسئولية القليوبية.

وتمنى "عبد الظاهر" أن تصبح محافظة القليوبية نموذجاً يحتذى به بين محافظات ، كما طالب جميع رؤساء المدن ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة بالنزول إلى الشارع لمعرفة مشاكل الجمهور والعمل على حل هذه المشكلات، ومنح جميع رؤساء المدن كافة الصلاحيات اللازمة لذلك، وأكد متابعة كافة نتائج أعمالهم، وأنه لن يقبل بوجود أى تعديات أو مطبات بالشوارع أو شوارع بدون إنارة، وأمر بإلغاء جميع المطبات على مداخل ومنازل الكبارى والاهتمام بمدخل الطريق الزراعى وعدم وجود باعة جائلين وعدم وجود مواقف عشوائية والاهتمام بنظافة شوارع المحافظة، لاسيما مدينة شبرا الخيمة التى تعتبر همزة الوصل بين القاهرة والقليوبية، كما تمنى سيادته النهوض والتقدم لمحافظة القليوبية وشعبها العزيز.

كان فى استقبال المحافظ كل من المهندس محمد طنطاوى السكرتير العام والمهندس أحمد عصمت السكرتير العام المساعد واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، ورؤساء أحياء شبرا وبنها وطوخ.

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