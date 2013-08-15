نجوم الشعر يجذبون أكثر من 300 متذوق في ليالي الشرقية

محمد العبد الله (الدمام)

اختتمت الأمسية الشعرية التي أقيمت بقاعة المعجل بغرفة الشرقية فعاليات احتفالات أهالي الشرقية بالعيد بعد خمسة أيام من العروض التي شهدتها المنطقة.واكتظت قاعة المعجل بالجمهور الغفير الذي حضر لمتابعة كل من الشاعرين عبيان اليامي وخلف مشعان والمنشد خالد المري (العذب) وتقديم الإعلامي ماضي السهلي، حيث استمتع محبو الشعر بأعذب القصائد التي قدمها ضيوف الأمسية، إذ افتتح الشعراء الأمسية بالقصائد الوطنية ثم حول الجمهور مسار الأمسية بعد مطالبتهم بقصائد غزلية ما لبث الشعراء أن استجابوا لهم، ليقضي الجمهور قرابة الساعتين من المتعة الشعرية والإلقاء المبهر الذي كان حاضرا مع كل قصيدة أو شيلة يلقيها الشعراء.من جهتهم عبر الشعراء في نهاية الأمسية عن سعادتهم الكبيرة لتواجدهم بين أهاليهم وجمهورهم في الشرقية شاكرين القائمين على تنظيم هذه الأمسية لدعوتهم.الشاعر عبيان اليامي أكد أنه سعيد في هذا اليوم بحضور الجمهور الكبير، مشيرا إلى أنه لن يتوان في إجابة أي دعوة تقدم له لإقامة أي أمسية شعرية بالمنطقة لأن ذلك يعد دعما للحركة السياحية وتكريما لأهالي المنطقة، كما شكر غرفة الشرقية على تنظيم احتفالات الأهالي بالعيد لافتا إلى أن الفعاليات المصاحبة لهذه الاحتفالات اختلفت بشكل كبير ولافت عن الأعوام الماضية متمنيا للجميع التوفيق.كما عبر الشاعر خلف مشعان عن امتنانه وشكره لمن أتاح له فرصة الحضور والمشاركة إلى جانب الشاعر الكبير عبيان اليامي وصاحب الصوت العذب المنشد خالد المري، كما أنه يعتز كثيرا بتواجده في الشرقية والتي أشار إلى أنه لم يتردد في قبول الدعوة للمشاركة في هذه الأمسية، معتبرا جمهور الشعر في المنطقة ذواقا وصاحب إحساس وله تجربة سابقة معه من خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت مؤخرا في المنطقه، فيما امتدح مشعان حفل أهالي الشرقية، والغرفة التجارية بشكل خاص على استضافتها وتنظيمها لهذه الأمسية.