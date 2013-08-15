خطوات عملية لحماية بشرتنا من الشمس فى الشاطئ

فى الصيف تحتاج أجسادنا وجلودنا إلى عناية، خاصة عند الذهاب لقضاء عطلة الصيف فى أحد الشواطئ، فما هى الخطوات التى تقينا من حروق الشمس عند الشواطئ؟.

أوضح لنا الدكتور محسن سليمان استشارى الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية، أنه لابد من اتباع بعض القواعد عند الذهاب لأحد الشواطئ، والتعرض لأشعة الشمس، منها وضع واقى من أشعة الشمس قبل الخروج بساعتين، ويجب أن يتكرر وضع الكريم الواقى لأشعة الشمس كل ساعتين.

وبين دكتور محسن أنه يفضل ارتداء ملابس طويلة لتقليل مساحات الجسم المعرضة لأشعة الشمس، كما يفضل ارتداء ملابس قطنية وعدم ارتداء ملابس مصنعة من مواد كيميائية حتى لا تتفاعل مع أشعة الشمس.

> وأشار دكتور محسن إلى أنه يجب ان نتلاشى ساعات الذروة فى أشعة الشمس والتى تكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وذلك لأن أشعة الشمس فى تلك الفترة تكون عمودية على الأرض فتكون أقرب ما يكون للأرض فتزيد نسب الأشعة الفوق بنفسجية، لذا يجب الابتعاد عن تلك الساعات حتى نتجنب الإصابة بالحروق.

وحول التغذية، نصح دكتور محسن بأنه يجب تناول الخضروات الطازجة ويفضل الإكثار من تناول فيتامين "سى" لأنها تحمى الجسم من تأثير أشعة الشمس الضارة.

> وكما يجب وضع واقى للشمس كل ساعتين يفضل أيضا وضع الكريمات المرطبة للجسم التى تلطف من حدة أى التهابات قد تطرأ عليها.