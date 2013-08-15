ما أسباب ظهور حب الشباب فى مختلف أجزاء الجسم؟

قد يعتاد البعض على ظهور حب الشباب فى الوجه فى مرحلة معينة من العمر، وقد تستمر لفترة من الوقت، ولكن هل من المعتاد ظهور حب الشباب فى أجزاء متفرقة من الجسم؟، فما أسباب ظهور حب الشباب فى الجسم؟.

أوضح لنا الدكتور محسن سليمان استشارى الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية، أن حب الشباب فى الجسم يحدث بسبب حساسية هرمونية نتيجة لتغيرات فى الهرمونات التى تفرزها الغدد الدهنية بالجسم، وقد تحدث فى أى مرحلة عمرية، ولكنها تزيد فى مرحلة المراهقة.

وأشار دكتور محسن إلى أن حب الشباب يحدث عند زيادة إفرازات الغدد الدهنية مع تكاثر بعض أنواع البكتريا على سطح الجلد، فتنقسم فتحات دهنية بالجلد فتلتهب ويحدث تجمع فى كرات الدم البيضاء ثم يحدث تكون حب الشباب.

وبين دكتور محسن أن هناك اعتقادا خاطئا بأن حب الشباب يحدث عند تناول بعض الأطعمة، ولكن الأطعمة قد تزيد من انتشارها فى الوجه أو أجزاء الجسم، ولكن لا تسبب فى ظهورها فى بداية الأمر.

ونصح دكتور محسن باتباع بعض الخطوات عند ظهور حب الشباب فى الجسم، وهى تقليل وضع الكريمات المرطبة فى أجزاء الجسم، وأيضا المراهم العلاجية إلا تحت إشراف الطبيب مع تقليل استخدام الكورتيزون إلا فى أضيق الحدود.

ونصح بتقليل الأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من الدهون والسكريات.

> كما يجب المتابعة مع الطبيب المختص وتناول مضادات حيوية لتقليل كثافة البكتريا المتكونة على سطح الجلد.