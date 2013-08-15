حريق هائل يدمر الدور الثاني لكلية الهندسة بجامعة القاهرة

شب حريق هائل داخل كلية الهندسة جامعة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتوجهت 4 سيارات من قوات الدفاع المدني للسيطرة النيران التي تسبب في تدمير الدور الثاني من المبنى بالكامل. وقال عادل الباز، المسؤول عن تأمين المنافذ بالأمن الإداري للجامعة لـ«المصري اليوم»، إن أفراد الأمن فوجئوا باشتعال النيران في الدور الثاني داخل كلية الهندسة، موضحًا أن عمليات الإطفاء لا زالت مستمرة حتى الآن. وأشار إلى أنه «من المرجح أن يكون عدد من أعضاء الإخوان هم من أشعلوا النيران، بعدما اختبأوا بالكلية منذ صباح الأربعاء»، موضحًا أنه تم تسليم 5 أشخاص إلى رجال الشرطة، بينهم 3 سيدات كانوا مختبئين في مشتل كلية الحقوق، ورجلين كانا مختبأين بمسجد كلية الحقوق.

شبكةعيونالإخبارية

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