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البيت الأبيض يدين العنف في مصر وينتقد إعلان حالة الطوارئ

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البيت الأبيض يدين العنف في مصر وينتقد إعلان حالة الطوارئ البيت الأبيض يدين العنف في مصر وينتقد إعلان حالة الطوارئ
أدان البيت الأبيض بقوة، الأربعاء، لجوء قوات الأمن إلى العنف ضد المتظاهرين في ، وانتقد إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن «الولايات المتحدة تدين بقوة استخدام العنف ضد المتظاهرين في مصر»، داعيا الجيش المصري إلى «التحلي بضبط النفس». وأكد «إرنست» أيضا أن «الولايات المتحدة ترفض العودة إلى حالة الطوارئ» في مصر بعدما أعلنتها الموقتة في وقت سابق، الأربعاء، إثر العملية الدامية لقوات الأمن المصرية، لفض اعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة، والتي أسفرت عن 120 قتيلا على الأقل»، بحسب قوله. وأوضح «إرنست» في تصريحات صحفية في جزيرة ماساشوستس، التي يمضي فيها الرئيس باراك أوباما إجازة لأسبوع، أن «أوباما يتابع التطورات في مصر عبر مستشارته للأمن القومي سوزان رايس، الموجودة أيضا في الجزيرة».

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