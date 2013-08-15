السعودية والكويت والأردن تدعو رعاياها في مصر لتجنب أماكن المظاهرات

كتب : الأناضول الأربعاء 14-08-2013 21:12

دعت السعودية والكويت والأردن، رعاياهم في مصر إلى عدم الاقتراب من أماكن المظاهرات والاعتصامات بسبب الأحداث التي تمر بها مصر، على خلفية فض اعتصامات المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وطالب رشيد الحمد، سفير دولة الكويت لدى مصر، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، الرعايا الكويتيين في مصر "ضرورة الابتعاد عن نقاط الأحداث والتجمعات وعدم الخروج إلى الأماكن التي تشهد أحداث عنف في مختلف المناطق المصرية لاسيما في ميدان النهضة بجامعة القاهرة وميدان رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة".

ودعا إياهم لتوخي الحذر وملازمة منازلهم وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.

كما دعا الحمد الطلبة الكويتيين بصورة عامة إلى عدم القدوم إلى مصر وتأجيل سفرهم إليها.

بدوره دعا السفير السعودي لدى مصر أحمد بن عبدالعزيز قطان، المواطنين السعوديين الموجودين في مصر إلى عدم الخروج من منازلهم لأي سبب من الأسباب.

ودعا إياهم، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى الابتعاد تمامًا عن أماكن المظاهرات والاشتباكات إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها كما كانت.

وسأل الله تعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن ينعم عليها بالأمن والاستقرار.

كذلك أهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجالية الأردنية والطلبة المقيمين في مصر توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن المظاهرات والاعتصامات بسبب الأحداث التي تمر بها مصر.