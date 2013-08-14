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تأهيل 52 شاباً بالمهارات الشخصية

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تأهيل 52 شاباً بالمهارات الشخصية تأهيل 52 شاباً بالمهارات الشخصية

 عمرو سلام (جدة)

شهدت المدينة الشبابية بجدة تأهيل 52 شابا خلال مشاركتهم في دورة (كيف تنمي شخصيتك) قدمها عايض الشهراني ضمن دورات ملتقى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت شعار (قيم وهمم) بإشراف وتنظيم جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) بمنطقة مكة المكرمة ومشاركة مركز حي السامر التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة.وتناولت الدورة أهمية تطوير الصفات الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية التي تظهر في العلاقات الاجتماعية لفرد بعينه وتميزه عن غيره، حيث بينت بأن تنمية الشخصية لا تحتاج إلى مال ولا إمكانات ولا فكر معقد، وإنما الحاجة تكمن في الإرادة الصلبة والعزيمة القوية.

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