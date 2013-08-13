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أمريكا تمنح شرطة جنوب السودان معدات وتجهيزات بقيمة 270 ألف دولار

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أمريكا تمنح شرطة جنوب السودان معدات وتجهيزات بقيمة 270 ألف دولار أمريكا تمنح شرطة جنوب السودان معدات وتجهيزات بقيمة 270 ألف دولار

قالت سوزان بيج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جنوب السودان، إن بلادها تبرعت بتجهيزات ومعدات للشرطة بقيمة 270 ألف دولار أمريكى.

وأوضحت بيج، فى تصريحات صحفية اليوم خلال تسليم التجهيزات، أن هذه المعدات ستساعد الشرطة فى جنوب السودان على القيام بمهامها بما فيها الاستجابة بفاعلية أكبر للحوادث المرورية على الطرق السريعة، مضيفة أن المعدات تشمل أجهزة اتصال لاسلكى ودراجات نارية وملابس واقية.

من جانبه، قال وزير داخلية جنوب السودان اللواء اليو آيان اليو إن هذه الأجهزة والمعدات ستساعد فى الحفاظ على أمن مواطنى جنوب السودان وهى مساعدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فى تحقيق الأمن فى البلاد، وأشار إلى أن هذه التجهيزات ستمنح قوات الشرطة الثقة فى تنفيذ مهامها بالإضافة إلى رفع قدراتهم وتوفير الحماية لهم.

وحذر الوزير من إساءة استخدام هذه المعدات والتجهيزات تحت أى ظرف من الظروف، لافتا إلى أن قوات الأمن عانت كثيرا بسبب نقص المعدات.

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