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"البناء والتنمية" في كفر الشيخ: نرفض المحافظ الجديد لأنه جاء "من رحم الانقلاب"

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"البناء والتنمية" في كفر الشيخ: نرفض المحافظ الجديد لأنه جاء "من رحم الانقلاب" "البناء والتنمية" في كفر الشيخ: نرفض المحافظ الجديد لأنه جاء "من رحم الانقلاب"

كتب : كرم القرشى منذ 34 دقيقة

أعلن خالد المارية أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بكفر الشيخ، رفض الحزب تعيين المستشار محمد عزت عجوة محافظا لكفر الشيخ، لأنه جاء من رحم الانقلاب على الشرعية، التى قامت بها القوات المسلحة، حسب قوله، مضيفا أن المهندس سعد الحسينى هو المحافظ الشرعى للمحافظة.

وأضاف المارية "إننا لن نتعامل معه، وسنتواجد فى الميادين، من خلال الفاعليات المختلفة، حتى تتحقق الإرادة الشعبية، والمسار الديمقراطى، الذى ارتضاه الشعب"، مؤكدا التزامهم بالسلمية.

وأكد المارية أن "التجاوب المجتمعى بدا واضحا، من خلال تدشين التحالف الوطنى لدعم الشرعية بكفر الشيخ، الذى يضم الأحرار الوطنيين، من الرافضين للانقلاب العسكرى على الشرعية"، حسب قوله، مضيفا أن التحالف يضم أحزابا وحركات ثورية، منها أحزاب، "الحرية والعدالة، البناء والتنممية، الأصالة، الراية، والوطن، وحركة حازمون"، وشباب مستقل من كل الفئات، وآخر من القوى الثورية الوطنية، الرافضة للإنقلاب على الشرعية، حسب قوله.

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