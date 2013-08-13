كيف تحافظين على ذهنك من التشتت وعدم القدرة العالية على التركيز؟

أرسلت م.خ 34 عاما تسأل، أنا امرأة ناجحة فى عملى، وأتولى منصبا جيدا وله العديد من المسئوليات، كما أننى متزوجة ولدى طفل فى الخامسة، أعانى فى الفترة الأخيرة من عدم القدرة على التركيز فى أى شىء؟ أفيدونى؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن المشكلة التى تصيب البعض وهى عدم القدرة على جمع شتات الذهن، وعدم القدرة على الحفاظ على تركيزهم، هى مشكلة منتشرة ولها أسبابها، ويجب أن يجابهها الشخص ولا يستسلم لها ويعتقد خطأ أن مرضا أصابه وأنه لا علاج لحالته.

وفى الحالة السائلة يتبين أنها منشغلة بالعديد من المهام، وتقوم بواجبات كثيرة فى المنزل، والعمل، ومع ابنها وكلها تحتاج لذهن حاضر والبعد عن التشتيت، مما يستهلك كثيرا من قوتها الذهنية.

فالأمر بسيط وببعض الأفعال والسلوكيات والتغيير فى نمط الحياة وتناول بعض منشطات الذاكرة الطبيعية الموجودة فى المأكولات والمشروبات التى تزيد فاعلية الذاكرة وهنا يمكن التغلب على هذه الحالة من فقدان إتزان التركيز.

ومن الممكن أن تقوم هذه الأم السائلة بتدوين كل الكلمات المختصرة التى تشير لمضمون كبير يوميا وتعلقها على جدران المنزل، أو على الثلاجة، وهى الأماكن التى تراها باستمرار أو على هاتفها وتكتب كل الأشياء التى اعتادت نسيانها، وتكتب أيضا ما يجب عليها أن تقوم به فى هذا اليوم، أو فى أيام مقبلة وتدون بالتواريخ، وهذه الطريقة قد تفيدها كثيرا.

ويجب أن تطرد من ذهنها مسألة إصابتها بمرض يتسبب لها فى شتات الذهن، كى لا يسىء هذا من حالتها ويصيبها باضطرابات انفعالية سلوكية وذهنية وعصبية تنتج من هذا القلق وحده.