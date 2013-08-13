مركز خدمة الحميدية في عجمان ينجز 20 ألف معاملة خلال 6 أشهر

أنجز مركز خدمة الحميدية لخدمة العملاء التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان20128 معاملة خلال 6 اشهر كما تم التوسع في الخدمات المقدمة للجمهور والمتعلقة بإصدار التراخيص الاقتصادية والصناعية وبلغت زيادة نسبة المعاملات خلال العام الحالي ( 38.5 % ) عن العام الماضي.

وعن أبرز الخدمات الجديدة التي اطلقها المركز خلال العام الحالي، أفاد عبدالرحمن الجناحي مدير مركز الحميدية لخدمة العملاء بانه تم إضافة خدمات الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب وافتتـاح مكتب لطبـاعة معاملات الجمهور في المبنى المجاور للمركز . كما سيتم إضافة خدمات اخرى لدوائر ووزارات اتحادية في الاشهر القادمة.

وحول ابرز المبادرات التي اطلقها المركز للإسهام في التطوير افاد الجناحي بانه تم اطلاق( مبادرة وصـال ) وهي مبادرة مشتركة بين المركز و وزارة الشؤون الاجتماعية و دائرة الاراضي والاملاك وتعتبر من القيم المضافة في الدائرة للمتعاملين وبالتعاون مع شركاء الدائرة وبلغ إجمالي إصدار شهادات لمن يهمه الامر لعام 2013 ( 2228 شهادة ) مقارنة بنفس الفترة من عــام 2012 حيث بلـــغ ( 572 شهــــادة ) أي بنسبــة ( 289%).

تكريم

إلى ذلك كرم مكتب دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في المنامة عمال النظافة والزراعة التابعين له لجهودهم المتميزة في الحفاظ على نظافة المنطقة ومظهرها الجمالي خلال إجازة عيد الفطر السعيد ،وقدم محمد السويحي مدير المكتب عيدية رمزية تعبيرا عن شكر الدائرة لهم في تنفيذ ذلك.