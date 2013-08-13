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طرح غلاف ألبوم عمرو دياب الجديد "الليلة"

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طرح غلاف ألبوم عمرو دياب الجديد "الليلة" طرح غلاف ألبوم عمرو دياب الجديد "الليلة"

كتب : عمرو عز الدين منذ 43 دقيقة

طرحت الصفحة الرسمية لنجم الغناء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة حصرية لغلاف الألبوم الجديد "الليلة"، والمنتظر طرحه في الأسواق خلال أيام.

يضم الألبوم 12 أغنية جديدة، لحن دياب 5 منها، بينما تولى عمرو طنطاوي وأحمد حسين وخليل مصطفى وإسلام زكي تلحين بقية الألبوم، وعلى مستوى الكلمات، تعاون دياب مع تامر حسين ومجدي النجار وبهاء الدين محمد وعادل عمر وخالد تاج الدين، والتوزيع لعادل حقي وأسامة الهندي، ومن المتوقع طرح الألبوم في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.

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