حديقة الحيوان استقطبت آلاف الزوار في العيد

عوض: نهيب بالزوار المحافظة على النظافة وسلامة المرافق

بعد شهر رمضان المبارك، وتمضية لياليه في الصلاة والقيام والتبتل والدعاء، جاء الفضل من الله عز وجل بعيد فطر جميل يبتهج فيه المسلمون ويفرحون بعطاء الله لهم وكرمه، فهاهي وجوههم قد نورت بنفحات الشهر الفضيل فراحوا في أيام العيد يجتمعون ليصلوا أرحامهم، ويقوموا بزيارة الأماكن المحببة إلى قلوبهم.

ومع اطلالة كل عيد تستعد الأسر الكويتية والمقيمة لزيارة حديقة الحيوان والتجول في معالمها الرائعة التي ازدادت جمالا وتألقا بعد عمليات الصيانة الأخيرة والتحديث والتطوير للكثير من مرافقها الخدمية والترفيهية، وتزويدها بمجموعات حيوانية جديدة.

فمع دقات الساعة الواحدة ظهرا من أول ايام عيد الفطر السعيد شرعت حديقة الحيوان أبوابها لاستقبال زائريها الذين يقصدونها من كل حدب وصوب منذ اللحظات الأولى للافتتاح، حيث اكتظت بآلاف الزوار الذين حضروا لقضاء أجمل الأوقات برفقة أبنائهم وبناتهم.

«الأنباء» جــالت في أرجاء حديقــة الحيــوان ورصدت عن قرب مشاعر البهجة والفرحة التي غمرت وجــوه الكثيرين ممن افترشوا المساحات الخضراء بصحبة اهلهــم وذويهـــم، وعلى مرأى منهــم يلهو صبيانهم وبناتهم، ويلعبون طيلة ساعات النهار السبع في اول يوم من أيام عيد الفطر السعيد.

وفي جانب آخر قام الكثيرون بالتجول في القسم الخاص بالحيوانات مبدين إعجابهم بالتغييرات الملموسة والمشهودة، حيث لــوحظ حضور لنوعيات جديدة من الحيوانات ورعايــة مميـزة بــها، إضافة إلى تطوير بعض المرافق والسماح باستثمارات نوعية في أرجاء الحديقة انعكست إيجابا على الجو العام ولبت احتياجات الحشود التي حضرت لزيارتها.

ليــس عجيبا أن تكون حديقة الحيوان مقصد الكويتيـين والمقيمــين في ايــام العيد والمناسبات العامــة، فالمتجول فيها لا يشعر بالسأم لاتساعها وانتشار المساحات الخضراء فيها، ما يدخل السكينة والراحة إلى النفوس ويسمح للأبناء باللعب من دون إصابتهم بالأذى أو الضرر.

بالإضافة إلى ذلك تعتبر الحديقة محطة مهمة من محطات تعريف الأبناء بما تحتويه من مجموعات مميزة من الحيوانات المائية والبرية والبرمائية إلى جانب بعض أنواع الطيور ذات الأحجام المختلفة التي تتميز باطلالتها الرائعة وألوانها الزاهية وحضورها الرائع في اذهان الجميع.

مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض قال إنه تم الاستعداد لاستقبال الأعداد الغفيرة من زوار الحديقة قبل فترة من الزمن، حيث استنفرت الإدارة العامة كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير أفضل الخدمات والمحافظة على النظافة والسلامة للجميع.

وبين ان الإقبال الذي شهدته الحديقة في يومها الاول كان مميزا للغاية متوقعا زيادة العدد أضعافا مضاعفة ثاني أيام العيد السعيد، حيث يتم الافتتاح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، ما يعني استقبال الزوار لمدة 12 ساعة متواصلة يقضون خلالها أجمل الأوقات في التسلية والتجول واللعب والاستمتاع بمشاهدة فصائل متنوعة من الحيوانات.

وأهاب بجميع رواد الحديقة الى مراعاة النظافة العامة والمحافظة على حديقتهم خالية من الملوثات، وعدم التعرض لأي من مرافقها بالتكسير أو الإساءة، مشيرا إلى انه تم خلال الفترة الأخيرة إجراء عمليات صيانة وتجديد واسعة لكل المرافق، إلى جـانــب تطــويــر الاستثمارات الخاصة بالمطاعم وألعاب الأطفال وزيادة الرقعة الخضراء.

وأوضــح عوض أن الأعداد الكبيرة التي تم رصـدها خلال الأعوام السابقة حتــم علـينا اتخاذ إجراءات لتسهيل عمليتي الدخول والخـروج والتجــول والأمان في الأقسام المختلفة، مــع تجهيز أقــفاص الحيـوانات والحرص على راحة رواد الحديقــة وزوارها لتكرار الزيــارة مــرات ومرات.

أنواع جديدة من الحيوانــات جــذبت الحضور وتوقعات بتضاعف الأعداد اليوم آلاف الزوار قصدوا حديقة الحيوان والأطفال استمتعوا بالمساحات الخضراء في اول ايام عيد الفطر.