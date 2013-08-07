رحلات نيلية بقنا احتفالا بعيد الفطر

كتب ـ أمير الصراف منذ 6 دقيقة 45 ثانية

في إطار احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك صرح صلاح عبدالمجيد محافظ قنا أنه سيتم تنظيم رحلات نيلية طوال أيام العيد وعلي مدار اليوم بواقع رحلة كل ساعة تتحرك الرحلة من فندق بسمة لتصل إلي ميناء دندرة النهري لمدة ساعة وذلك لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد .

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز جميع الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والشباب والأطفال وتوفير كافة أشكال الاحتفال بتلك الأماكن المفتوحة مع تشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية على اتصال بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة .

وأصدر عبدالمجيد توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من الحدائق العامة والمنتزهات مع التواجد المستمر لمسئولي العمل التنفيذي لرصد المشكلات والتصدي لها فورا.

>