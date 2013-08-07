مشاكل اضطرابات النوم لدى الأطفال وكيفية علاجها

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، تتعدد أسباب مشاكل اضطرابات النوم لدى الأطفال بسبب عوامل كثيرة مختلفة لعل من أهمها ما يلى:

> ـ الضغوط النفسية على الأطفال وأيضا التوتر النفسى والإرهاق البدنى.

> -تغيير مكان النوم، حيث إن معظم الأطفال لا يحب التغيير وتربطه علاقة قوية بسريره وغرفته.

> ـ الحرمان من الأم ووجود مشكلات أسرية أو مدرسية.

> ـ الممارسات الخاطئة التى قد يمارسها بعض الوالدين للطفل كتهديده أو تخويفه قبل نومه.

> ـ سماع الطفل للقصص المرعبة أو مشاهدته للأفلام الكرتونية المخيفة أو تعرضه لبعض مواقف العنف.

> وتابع الدكتور جمال أن يمكن علاج مشكلة اضطرابات النوم لدى الأطفال عن طريق إتباع بعض الإرشادات النفسية التالية.

> تنظيم وقت محدد لنوم الطفل واستيقاظه وذلك يبعده عن مشكلة عدم الرغبة فى النوم أو الأرق ويجعله أكثر استعدادا للنوم.

> ـ يجب أن تكون الساعة التى تسبق نوم الطفل مريحة وهادئة وخالية من الشجار والانفعالات مع الطفل أو بين أفراد الأسرة.

> ـ تنبيه الطفل قبل موعد نومه كى يستعد بإنهاء لعبه وهواياته.

> -وضع لعب مشوقة على سرير الطفل تجعله يشعر بالأمان ويقبل على النوم بهدوء وطمأنينة.

> -إشعار الطفل دائما بالحب والعطف والحنان والتقبل.

> ـ إضاءة غرفة الطفل بالمصابيح ذات النور الضئيل وأن لا نتركه ينام فى الظلام حتى لا يشعر بالخوف.

> ـ تجنب وضع سرير الطفل فى أماكن تجعله يرى ظلال أو تحرك ستائر كى لا تخيفه.

> ـ عدم استخدام النوم كعقاب للطفل حتى لا يربط الطفل ذلك المفهوم فى ذهنه فيتجنب النوم.