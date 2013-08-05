إخماد حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية بحى الكوثر فى سوهاج

أ. ش. أ

سيطرت قوات الدفاع المدنى والإطفاء بمديرية أمن سوهاج على حريق محدود شب اليوم "الاثنين" فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بالحريق، فانتقلت إلى مكان البلاغ قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين أن الحريق نشب فى ماكينة تصنيع شحم بمصنع لإنتاج شحوم السيارات، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات أوخسائر بشرية، فيما أدى إلى احتراق الماكينة. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.