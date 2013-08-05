أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إخماد حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية بحى الكوثر فى سوهاج

Google+ Print
إخماد حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية بحى الكوثر فى سوهاج إخماد حريق بأحد مصانع المنطقة الصناعية بحى الكوثر فى سوهاج

أ. ش. أ

سيطرت قوات الدفاع المدنى والإطفاء بمديرية أمن سوهاج على حريق محدود شب اليوم "الاثنين" فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بالحريق، فانتقلت إلى مكان البلاغ قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين أن الحريق نشب فى ماكينة تصنيع شحم بمصنع لإنتاج شحوم السيارات، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات أوخسائر بشرية، فيما أدى إلى احتراق الماكينة. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365