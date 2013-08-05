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الحلقة (26) من "القاصرات" .. "عبدالقوي" يدخل على "زينب" بالقوة بعد تهديدها بقتله

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الحلقة (26) من "القاصرات" .. "عبدالقوي" يدخل على "زينب" بالقوة بعد تهديدها بقتله الحلقة (26) من "القاصرات" .. "عبدالقوي" يدخل على "زينب" بالقوة بعد تهديدها بقتله

كتب : منى السداوي الإثنين 05-08-2013 16:23

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "القاصرات" مشاجرة بين "عبدالقوي" وابنه "رشاد"، بسبب طردهم من البلدة.

تدور أحداث الحلقة حول استمرار "بياضة" في التمثيل على "عبدالقوي" دور الممسوسة من الجن، حتى طلب "عطر" أن تجلب شيخًا يُخرج عنها الجن.

قامت "سنية" بعمل بلاغ بفقدان ابنتها "زينب"، واتصلت بـ"فارس" لتخبره بذلك، ما جعله يخبرهم بمكانها بعد وعدهم له بعدم إتمام الزيجة من "عبدالقوي".

ترجع "زينب" البلد وتتزوج من "عبدالقوي" وترفع عليه السكينة وتهدده بالقتل، لكنه يتصدى لها ويعتدي عليها ويدخل بها.

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض، ونهال عنبر، ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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