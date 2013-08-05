مذيعة بالقناة الثالثة تطالب وزيرة الإعلام بإعادتها إلى العمل

كتب : انتصار حسني الإثنين 05-08-2013 17:00

تقدمت المذيعة عزة الحناوي بمذكرة إلى وزيرة الإعلام، درية شرف الدين، تطالب فيها بإنهاء إيقافها عن العمل دون سند قانوني وعودتها لتقديم برنامجي (مع الناس - ونبض الوطن) على القناة الثالثة، واسترداد كافة مستحقاتها المالية.

كما طلبت عزة من الوزيرة بمحاسبة القيادات والمسؤولين بشؤون العاملين والشؤون القانونية التابعة لرئاسة قطاع القنوات الإقليمية وشهداء الزور من زملائها والذين تسببوا في إلحاق كافة أشكال الأذى لها والأضرار المهنية والمعنوية والأدبية والنفسية والمادية التي لحقت بها جراء هذا التعسف.

وأرفقت الحناوي بطلبها كافة المستندات التي تثبت حقوقها، حيث تم إيقافها من قبل سوزان حامد القائمة بتسيير أعمال قناة القاهرة تعسفا ودون سند قانوني مجاملة لصلاح عبد المقصود ولجماعة الإخوان وقد تواطأ معها جميع القيادات بالقطاع، بالإضافة إلى 3 من زملائها بالإعداد والإخراج حيث شهدوا ضدها زورا.