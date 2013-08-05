الحلقة 26 من سكر وسط: رضوان يطلق زوجته هنادي بعد اكتشافها لزواجه من جومانة

كتب : محمود عباس الإثنين 05-08-2013 17:14

تبدأ الحلقة (26) من "سكر وسط"، بطلب هنادي ،زوجة رضوان، الطلاق، إثر شكها بوجود علاقة بين زوجها وبين جومانة، ولكن رضوان ينكر هذا تماما، ويرفض طلبها بالطلاق.

تدور الحلقة حول جميل، الذي يخطط بمساعدة أصدقائه، لسرقة إنصاف والتحصل على كل أموالها المنهوبة، ويحاول استدراج وائل معه

في هذه الفعلة، ولكنه يرفض رفضا باتا.

يطالب نبيل أمه بحصته من إرث أبيه، لرغبته في شراء سيارة تساعده على التنقل وتجنب ازدحام المواصلات، ويتشبث كل إخوته بحصصهم في الميراث، فيما تتمسك الأم بموقفها، وتقوم بتحويل الأموال إلى حساب بنكي، تمهيدًا لشراء بيت يجمع الأسرة كلها، ويمنع تشتتها.

تتأكد هنادي من شكوكها، وتكتشف زواج رضوان من جومانة، ويعترف لها رضوان بالحقيقة، ويطلقها بعد أن يضربها ويطردها شر طردة.

مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه، وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.