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طلعت زكريا: دوري في "العراف" ليس تراجعا عن البطولة

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طلعت زكريا: دوري في "العراف" ليس تراجعا عن البطولة طلعت زكريا: دوري في "العراف" ليس تراجعا عن البطولة

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

قال الفنان طلعت زكريا إن دوره في مسلسل "العراف" إلى جانب النجمين عادل إمام وحسين فهمي ليس تراجعا عن البطولة المطلقة التي سبق أن قدمها في السينما من قبل.

وأضاف زكريا أنه وافق على المشاركة في العمل حتى قبل أن يقرأ السيناريو لمجرد أن الزعيم عادل إمام سيشارك فيه، مشيرا إلى أنه لم يفكر في مساحة الدور أو حجمه بقدر تفكيره بأن اسمه سيكتب بعد إمام.

وأشار إلى أن ما زاد من سعادته عندما قرأ السيناريو أنه وجد الدور الذي سيلعبه هو رشاد البحراوي وهو إسكندراني، ما جعل الدور أسهل كثيرا بالنسبة له لأنه في الأصل إسكندراني، ولذلك لم يجد صعوبة في اللهجة.

وأوضح أن مشاركته في هذا المسلسل لا تعني تراجعه عن البطولة المطلقة التي قدمها في السينما من قبل، مشيرا إلى أنه عرض عليه أكثر من عمل بطولة مطلقة، لكنه فضل تأجيلها إلى العام المقبل لأن مشاركة عادل إمام فرصة لا تتكرر كثيرا.

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