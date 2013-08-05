أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

حسن الرداد: المنتج محمد فوزي أضر بي بتأجيله "مولد وصاحبه غايب" و"كيكا على العالي"

Google+ Print
حسن الرداد: المنتج محمد فوزي أضر بي بتأجيله "مولد وصاحبه غايب" و"كيكا على العالي" حسن الرداد: المنتج محمد فوزي أضر بي بتأجيله "مولد وصاحبه غايب" و"كيكا على العالي"

كتب : أ ش أ منذ 46 دقيقة

أعرب الفنان حسن الرداد عن استيائه البالغ، إزاء عدم عرض مسلسليه "مولد وصاحبه غايب"مع النجمة هيفاء وهبي ومسلسل "كيكا على العالي"مع المخرج نادر جلال في شهر رمضان هذا العام وتأجيلهم للعام الثاني على التوالي.

وحمل الرداد، المنتج محمد فوزي، مسؤولية عدم عرض مسلسليه على الرغم من تلقيه عدة عروض من قنوات فضائية بمبالغ كبيرة، في ظل تسابق العديد من القنوات الفضائية للحصول على مسلسل النجمة هيفاء وهبي، خاصة وأنها المرة الأولى التي تقدم فيها هيفاء عملا تليفزيونيا، مشيرا إلى أن "فوزي" اعتاد تأجيل عرض أعمال لكبار النجوم مثل نور الشريف وليلى علوي وغادة عادل.

وقال الرداد "اعتذرت عن عدم المشاركة في أعمال كثيرة للعام الثاني على التوالي حتى لا يعرض لي أعمال عديدة في شهر رمضان، غير أن المنتج محمد فوزي أرجأ عرض المسلسلين، ما ألحق الضرر بي على المستويين المادي والفني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام