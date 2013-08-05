حسن الرداد: المنتج محمد فوزي أضر بي بتأجيله "مولد وصاحبه غايب" و"كيكا على العالي"

كتب : أ ش أ منذ 46 دقيقة

أعرب الفنان حسن الرداد عن استيائه البالغ، إزاء عدم عرض مسلسليه "مولد وصاحبه غايب"مع النجمة هيفاء وهبي ومسلسل "كيكا على العالي"مع المخرج نادر جلال في شهر رمضان هذا العام وتأجيلهم للعام الثاني على التوالي.

وحمل الرداد، المنتج محمد فوزي، مسؤولية عدم عرض مسلسليه على الرغم من تلقيه عدة عروض من قنوات فضائية بمبالغ كبيرة، في ظل تسابق العديد من القنوات الفضائية للحصول على مسلسل النجمة هيفاء وهبي، خاصة وأنها المرة الأولى التي تقدم فيها هيفاء عملا تليفزيونيا، مشيرا إلى أن "فوزي" اعتاد تأجيل عرض أعمال لكبار النجوم مثل نور الشريف وليلى علوي وغادة عادل.

وقال الرداد "اعتذرت عن عدم المشاركة في أعمال كثيرة للعام الثاني على التوالي حتى لا يعرض لي أعمال عديدة في شهر رمضان، غير أن المنتج محمد فوزي أرجأ عرض المسلسلين، ما ألحق الضرر بي على المستويين المادي والفني".