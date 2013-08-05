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الحلقة (24) من "الرجل العناب": صريح الفيل يطلب الزواج عرفيا من فاطمة

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الحلقة (24) من "الرجل العناب": صريح الفيل يطلب الزواج عرفيا من فاطمة الحلقة (24) من "الرجل العناب": صريح الفيل يطلب الزواج عرفيا من فاطمة

كتب : محمد عاشور الإثنين 05-08-2013 12:18

شهدت أحداث الحلقة (24) من مسلسل "الرجل العناب"، عرض صريح بيه، الذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله، على فاطمة، التي تلعب دورها الفنانة انتصار، أن يتزوجها عرفيا، بعد رفض ابنها بيرم، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد.

من ناحية أخرى، استضاف صريح بيه، في قنوان الفيل المتخصصة، المطرب عصفور الجنينة، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، ليتحدث عن تجربته مع المطرب العالمي شاجي، وعرض أول كليب له.

وواصل النقيب تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان شيكو، تصوير فيلم الرجل الشرطي.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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