الحلقة 24 من "سكتم بكتم 4": البيت الأبيض يعلن عن جائزة كبرى

كتب : محمد شنح الإثنين 05-08-2013 12:22

شهدت أحداث الحلقة "24" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم 4"، والتي تحمل عنوان "عشنا اللحظة"، قيام البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن جائزة مالية كبرى لأفضل تصميم يكون بديلا لتمثال الحرية، ويراعى فيه وضع قيم الحرية.

يقدم بطل العمل دحيم، والذي يقوم بدوره الفنان السعودي "فايز المالكي"، في المسابقة بتصميمه، ويتم اختياره ضمن أفضل 5 مشاركين في العالم، ويتحدث أبو دحيم مع أمه، عن المسابقة، وكيف سيشارك دحيم فيها ومن يدفع تكاليفها، فترد عليه بأن تلك التكاليف تدفعها الجهة المسؤولة عن المسابقة، كما سيعطونه جائزة مالية كبيرة حال فوزه.

تتحدث الحلقة أيضا عن حرية الصحافة، حيث يذهب محرر في إحدى الصحف إلى رئيس التحرير ليقدم مقاله، إلا أنه يرفضه لأنه يعارض النظام، ويتذمر الصحفي ويتهمه بقمع حرية الصحافة.

مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، من تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.