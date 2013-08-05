الحلقة (26) من "الولادة من الخاصرة 3": "جابر" يغير اسمه حتى يعود للحياة بين الناس

كتب : سلوى الزغبي الإثنين 05-08-2013 13:33

شهدت أحداث الحلقة (26) من مسلسل "الولادة من الخاصرة" الجزء الثالث، استعارة جابر "قصي خولي" لاسم "أبو سومر"، للتعريف بنفسه كناشط سياسي سوري، وتحدث في التليفزيون عن طريق شريط مسجل يروي فيه حقيقة ما يحدث بالثورة السورية، كما أمر "أبو زياد" بإخبار زوجته أن تعود إلى دمشق بصحبة أخته، حتى يخبر الجميع أنه مازال على قيد الحياة.

من ناحية أخرى، ذهبت إحدى أمهات الشهداء لاستلام جثمان ابنها، إلا أنها وجدت أحد الجثامين المعروضة أمامها تتحرك يدها، فادعت أنه ابنها وأخذته معها إلى المنزل، وأخبرت أحد جيرانها فقط بأنها رأت الجثة تتحرك فأيقنت أنه على قيد الحياة ولم ترد تركه يتعذب، وتتشح أن هذه الجثة هي لـ"عزام"، كما هاجم الأمن منزل "أبو الزين" بحثًا عنه، ولكن زوجته أنكرت لهم رؤيته.