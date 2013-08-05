أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (25) من "خيبر": المسلمون يهزمون "ابن أبي الحقيق".. ويسيطرون على حصن "صعب"

Google+ Print
الحلقة (25) من "خيبر": المسلمون يهزمون "ابن أبي الحقيق".. ويسيطرون على حصن "صعب" الحلقة (25) من "خيبر": المسلمون يهزمون "ابن أبي الحقيق".. ويسيطرون على حصن "صعب"

كتب : ربيع ممدوح الإثنين 05-08-2013 13:47

كشفت أحداث الحلقة (25) من المسلسل التاريخي "خيبر"، عن انتصار جيش المسلمين على اليهود في أقوى حصونهم وهو حصن "صعب".

حيث خرج اليهود، بقيادة "كنانة بن أبي الحقيق"، إلى جيش المسلمين، الذي أنهكه الجوع والتعب، ظنا منه أنه سينصر، لكن المسلمين يهزمون "ابن أبي الحقيق" ويهرب هو من معه عبر الأنفاق إلى حصن "القموص".

فيما سيطر المسلمون على حصن "صعب" بما فيه من طعام ومؤن وسلاح، ليكون ثاني حصن يسيطر عليه المسلمون بعد سقوط حصن "ناعم".

وانتهت أحداث حلقة اليوم عند استعداد وتحرك جيش المسلمين لمحاصرة اليهود في حصن "القموص"، حيث اختلف اليهود حول الخروج لمواجة محمد (ص) أو الاحتماء بالحصن، لكن "زينب بنت الحارث" تقول لـ"بن الحقيق" إن الحصن فوق قمة جبل، ولن يستطيع المسلمون الوصول إليه، مؤكدة له أن الحصار لن يدوم.

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء، ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة