الحلقة (25) من "خيبر": المسلمون يهزمون "ابن أبي الحقيق".. ويسيطرون على حصن "صعب"

كتب : ربيع ممدوح الإثنين 05-08-2013 13:47

كشفت أحداث الحلقة (25) من المسلسل التاريخي "خيبر"، عن انتصار جيش المسلمين على اليهود في أقوى حصونهم وهو حصن "صعب".

حيث خرج اليهود، بقيادة "كنانة بن أبي الحقيق"، إلى جيش المسلمين، الذي أنهكه الجوع والتعب، ظنا منه أنه سينصر، لكن المسلمين يهزمون "ابن أبي الحقيق" ويهرب هو من معه عبر الأنفاق إلى حصن "القموص".

فيما سيطر المسلمون على حصن "صعب" بما فيه من طعام ومؤن وسلاح، ليكون ثاني حصن يسيطر عليه المسلمون بعد سقوط حصن "ناعم".

وانتهت أحداث حلقة اليوم عند استعداد وتحرك جيش المسلمين لمحاصرة اليهود في حصن "القموص"، حيث اختلف اليهود حول الخروج لمواجة محمد (ص) أو الاحتماء بالحصن، لكن "زينب بنت الحارث" تقول لـ"بن الحقيق" إن الحصن فوق قمة جبل، ولن يستطيع المسلمون الوصول إليه، مؤكدة له أن الحصار لن يدوم.

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء، ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.