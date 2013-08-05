الحلقة (27) من "توالي الليل": "بسام" يخطط للانتقام من "سعاد"

كتب : محمد صبري الإثنين 05-08-2013 13:49

في الحلقة (27) من "توالي الليل"، يعطي "بسام"، "سعاد" دواءً ليهدئ من آلامها.

وتعود "سعاد" من المحكمة وتتشاجر مع "بيبي" التي قالت عنها إنها غير عاقلة وغير مؤهلة لأخذ المنزل من "خليفة".

فيما تذهب "مريم" و"بهية" لزيارة "فيصل" في المستشفى، ولكن "فيصل" يغضب لرؤية أمه ويطلب منها الرحيل.

من ناحية أخرى، يقابل "بسام" الدكتور "سمير" الذي يعطيه الدواء الخاص بـ"سعاد"، وهو دواء يؤدي إلى اضطراب عقلها ويؤذيها، ويخبر "سمير"، "بسام" أنه يريد الانتقام من "سعاد" لما فعلته به.

وينتظر "يوسف" وصول "شريفة" إلى المطعم الذي تأكل به، ويحاول أن يتحدث معها، ويخبرها أنه يحبها ولكنها تنهره وتترك المكان وترحل.

ويهدد "يوسف"، "ناصر" بالمسدس، ويأخذه إلى مكان بعيد ويصب عليه غضبه لأنه يكرهه، ويتأكد من أن "نصر" لم يعد يحب "شريفة" ثم يتركه ليعود للمنزل.

كما يتشاجر "بسام" مع "بيبي" ويحاول ضربها، ولكن "خليفة" يتدخل ليدافع عنها ويمنعه من ذلك.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.