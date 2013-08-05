أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (27) من "توالي الليل": "بسام" يخطط للانتقام من "سعاد"

Google+ Print
الحلقة (27) من "توالي الليل": "بسام" يخطط للانتقام من "سعاد" الحلقة (27) من "توالي الليل": "بسام" يخطط للانتقام من "سعاد"

كتب : محمد صبري الإثنين 05-08-2013 13:49

في الحلقة (27) من "توالي الليل"، يعطي "بسام"، "سعاد" دواءً ليهدئ من آلامها.

وتعود "سعاد" من المحكمة وتتشاجر مع "بيبي" التي قالت عنها إنها غير عاقلة وغير مؤهلة لأخذ المنزل من "خليفة".

فيما تذهب "مريم" و"بهية" لزيارة "فيصل" في المستشفى، ولكن "فيصل" يغضب لرؤية أمه ويطلب منها الرحيل.

من ناحية أخرى، يقابل "بسام" الدكتور "سمير" الذي يعطيه الدواء الخاص بـ"سعاد"، وهو دواء يؤدي إلى اضطراب عقلها ويؤذيها، ويخبر "سمير"، "بسام" أنه يريد الانتقام من "سعاد" لما فعلته به.

وينتظر "يوسف" وصول "شريفة" إلى المطعم الذي تأكل به، ويحاول أن يتحدث معها، ويخبرها أنه يحبها ولكنها تنهره وتترك المكان وترحل.

ويهدد "يوسف"، "ناصر" بالمسدس، ويأخذه إلى مكان بعيد ويصب عليه غضبه لأنه يكرهه، ويتأكد من أن "نصر" لم يعد يحب "شريفة" ثم يتركه ليعود للمنزل.

كما يتشاجر "بسام" مع "بيبي" ويحاول ضربها، ولكن "خليفة" يتدخل ليدافع عنها ويمنعه من ذلك.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة