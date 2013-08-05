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انسياب مروري في «الاتحادية».. والمعتصمون يحيطون الخيام بـ«الأسلاك الشائكة»

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انسياب مروري في «الاتحادية».. والمعتصمون يحيطون الخيام بـ«الأسلاك الشائكة» انسياب مروري في «الاتحادية».. والمعتصمون يحيطون الخيام بـ«الأسلاك الشائكة»
سادت حالة من الهدوء محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، صباح الإثنين، وعادت حركة المرور لطبيعتها في جميع الشوارع المؤدية إلى القصر. وعززت قوات الأمن المركزي من تمركزها بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز المطل على منتصف شارع الميرغني، أمام البوابة رقم 4 لقصر الاتحادية، ودفعت بـ15 سيارة لنقل الجنود و5 مدرعات لمكافحة الشغب. من جانبها، قامت اللجان الشعبية بإحاطة خيام المعتصمين المتواجدة بمحيط القصر بالأسلاك الشائكة، ومساعدة قوات الأمن على إعادة فتح الطريق لتأمين الاعتصام من أي هجوم من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وشهد محيط قصر الاتحادية، مساء الأحد، حالة من الاستنفار الأمني، وتوقفت 4 سيارات أمن مركزي، ومصفحتان بشارع إبراهيم اللقاني، فيما شهد شارع الميرغني وقوف 4 دبابات تابعة للحرس الجمهوري، ووضع عدد من الجنود بالقوات المسلحة الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، لتأمين تمركز النقاط الأمنية التابعة للحرس الجمهوري المتواجد على جانبي أول شارع الميرغني بالتقاطع مع شارع صلاح سالم .

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