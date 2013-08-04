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د. صابر الغرباوى: إدمان المسلسلات يضر بالجسم خاصة فى رمضان

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د. صابر الغرباوى: إدمان المسلسلات يضر بالجسم خاصة فى رمضان د. صابر الغرباوى: إدمان المسلسلات يضر بالجسم خاصة فى رمضان

ينصح الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى مدمنى المسلسلات فى شهر رمضان بالتوقف أو التقليل الشديد على الأقل من درجة مشاهدة المسلسلات فى خلال هذا الشهر، ويؤكد أن هذه المسلسلات من شأنها أن تزيد الوزن وتتسبب فى حدوث ترهلات معروفة وشائعة بعد انقضاء الشهر الكريم ليفاجئ الإنسان بزيادة فى الوزن شديدة بعد انتهاء شهر رمضان.

والمشكلة الصحية تكمن فى طبيعة واتخاذ الوضعيات الجسدية أمام هذه المسلسلات أما التليفزيون لمده معينة، لا تقل فى كثر من الأحيان عن ساعة كاملة وهى مدة كافية لمراكمة فى جسم الإنسان، وجعلها تتمركز فى مناطق معينة فى الجسم، والمشكلة أيضا تكمن فى أن الجسم فى رمضان يستقبل كميات من السعرات الحرارية والدهون لم يستقبلها من فترة طويلة، لأن رمضان بالطبع معروف بأكلاته الدسمة، والتى لا يستطيع البعض التحكم فى أنفسهم أمامها خلال هذا الشهر، وهوما يجعل تراكم الدهون مع عدم الحركة بسبب المسلسلات سببا رئيسيا فى زيادة الوزن.

كما أن طبيعة جلوس أو ثبات الشخص أمام المسلسل وهو يشاهد التليفزيون تجعله عرضه لتراكم الدهون فى أجزاء دون غيرها فيؤدى إلى مشاكل السمنة المعروفة، كما أن طول مدة المسلسلات وعدم انتباه أغلب الأشخاص لمدى جلوسهم أمام التلفاز يجعلهم غير قادرين على السيطرة على الوقت ولا على أنفسهم ولا أوزانهم.

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مصر 365